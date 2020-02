Citeren: het blijft lastig. Niet alleen voor net beginnende Buitenhofmokkels, maar blijkbaar ook voor vers de wei in gestuurde KNVB-voorzitters. Just Spee is de nieuwe baas van onze nationale voetbalbond, en daar hoort nu eenmaal bij dat je in de vaderlandse pers volslagen van de pot gerukte beslissingen van de tot op het hoogste bod corrupte FIFA verdedigt. Zoals het WK voetbal organiseren in Qatar. Dat vindt echt helemaal niemand behalve Ronald de Boer een goed idee, maar in een interview met NRC is Spee er reuze enthousiast over. Zo enthousiast zelfs, dat hij er spontaan van aan het citeren slaat. Omdat wij ook de beroerdste niet zijn, hieronder het complete citaat van Spee, die een volstrekt absurde Godwin van een 'onberispelijke nazi' gebruikt om zijn idiote mening kracht bij te zetten.

CITAAT!

Disclaimer voor parafraserende interviewers: de term 'onberispelijke nazi' komt uit dit stuk over een in 2014 verschenen biografie van Schmidt, waarin werd gesteld dat hij in zijn jaren als jonge Wehrmachtofficier een overtuigd aanhanger van het nationaal-socialistisch gedachtengoed is geweest. Verschillende historici waren het niet eens met die conclusie, maar vaststaat dat Schmidt in de jaren '30 bij de Hitlerjugend zat en van 1937 tot het einde van de oorlog bij de Wehrmacht heeft gezeten. Hij had dus even 'zijn tijd nodig' om erachter te komen dat de nazi's fout waren. Tijd die helaas niet iedereen gegeven was.