Was het vanochtend nog de schuld van de beeldredacteur met het historisch besef van een pinda. Nu is het DE TEKENAAR

Hahaha. Wat een baarlijke poep, Volkskrant. Lekker communiceren ook om daluur 17:43 uur, als Het Land in de auto zit danwel de piepers aan het jassen is. Bij de kabinetten Rutte en De Belastingen doen ze dat trouwens ook, de vuile was buiten hangen als niemand kijkt. Kwart voor zes, uitdrukken dat abces.

Mind you, bij de Volkskrant maken ze van iedere krantenpagina tiendozijn proefprintjes, ze hebben tig eind-, beeld-, foto-, lettertype-, nacht- en weekendredacteuren die oeverloos lopen te pielen en proberen, over iedere foto is 12 keer nagedacht, en ieder woord, kop, beeld, wordt bij de Volkskrant op een schaaltje gewogen. Er is een ANP-foto (2018) van Philippe Remarque met een wand vol Volkskrant-printjes, en anno 2021 gaat het nog net zo daaro bij DPG. Die kutsmoes dat er te weinig ogen naar die cartoon danwel de opmaak van de pagina hebben gekeken is gelul van een dronken aardbei. En dan nu lekker die tekenaar laten zeggen dat het zijn schuld is. Dan ben je wel een laffe tosti.

Tekenaar: "Dit is een fout van mij, het historisch besef van de Joodse poppenspeler in nazipropaganda had ik niet paraat."

Gast. Kreeg je een kunstopleiding via Hyves ofzo? Iedereen kent die tekeningen van joodsmensen met dikke neuzen en poppen aan touwtjes. Het is de bloksnor voor het Oude Volk. Kom op hee.

Ondertussen is de eerste adverteerder al afgehaakt, en we zijn heel benieuwd welke er nog volgen. We hebben ze even geteld in het Volkskrantje van vandaag. 1. Albert Heijn (twitter: @albertheijn), 2. Radio Sublime (twitter: Sublime_NL), 3. Dekbed Discounter (zoek zelf maar op). 4. Pinguin Radio, 5, ThyssenKrupp Trapliften, Uitjeskrant.nl en Koopjedeal. We bellen!

