"Studenten aan Hull University worden niet langer gecorrigeerd wanneer ze verkeerd spellen, grammaticale fouten maken of interpunctie verkeerd gebruiken. Dit maakt deel uit van een nieuw diversiteitsbeleid dat als doel heeft het ‘curriculum te dekoloniseren’. Goed taalgebruik, zo stelt de universiteit, kan worden gezien als ‘homogeen, Noord-Europees, wit, mannelijk en elitair’."

Het is schandalig, het gaat tegen alle academische principes in. Twintig jaar geleden schreef Theodore Dalrymple hier al over in zijn 'eye-opening' bestseller 'Life at the Bottom'. Ik zal het citeren, ook al moet ik dan het eea overtypen; koppiepeesten kan hier helaas niet.

"When Professor Steven Pinker tells us in his best-selling book 'The Language Instinct' (written, of course, in grammatically correct standard English, and published without spelling mistakes) that there is no grammatically correct form of language, that children require no tuition in their own language because they are destined to learn to speak it adequately for their needs, and that all forms of language are equally expressive, he is helping to enclose the underclass child in the world in which he was born. Not only will that child's teachers feel absolved from the arduous task of correcting him, but rumours of Profeffor Pinker's grammatical tolerance (a linguistic version of Pope's dictum that whatever is, is right) will reach the child himself. He will thenceforth resent correction as illegitimate and therefore humiliating. Eppur si muove: whatever Professor Pinker says, the world demands correct grammar and spelling from those who would advance in it."

Maar nu wordt eea dus al in praktijk gebracht in het wetenschappelijk onderwijs. En kennelijk met een totaal uit de klauw gegierd 'diversiteits' motief. Wanneer komt er eindelijk een einde aan deze totale waanzin?