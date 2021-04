Als het echt allemaal zo onverantwoord was en levensgevaarlijk dan hadden we inmiddels vast wel wat weer gehoord van die kerkbijeenkomsten van een paar week geleden. Maar ik durf te wedden dat daar niet of nauwelijks wat gebeurd is op het gebied van coronabesmettingen. Want anders hadden die bloedzuigers van de pers er wel bovenop gezeten. Want de incubatietijd lijkt me inmiddels wel verstreken.