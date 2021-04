Slechts één van de antwoorden op een meerkeuzevraag. En daar heb je dus helemaal geen tijd voor als je aan de telefoon zit, daar langs Daytona Beach. We hopen vooral dat-ie op tijd was, want vermoedelijk was het belangrijk. "Police believe they have identified the driver, who they said, will likely face charges." Oh sorry hoor, we dachten dat dit Amerika was.