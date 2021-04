Fascinerend dagelijks human interest verhaal in het Noordhollands Dagblad, helaas allemaal achter een betaalmuur. Bovenstaande quote komt uit alweer deel 5 van het verslag van vader Piet (59) en dochter Indy (18), die op coronaproefreis naar een 5-sterrenresort te Rhodos zijn. Voor de duidelijkheid: ze mogen het resort niet verlaten en dus ook niet naar het strand dat een paar meter zichtbaar buiten de muren ligt. En we kunnen de hele verslagen dan misschien niet lezen, maar secundaire bronnen en de zichtbare intro's zijn al mooi genoeg.

"Ondanks dat elke dag de zon schijnt, warmt het zwembad bij het resort nog niet echt op. Veel gezwommen wordt er dan ook niet. ,,Al liggen er soms wel een paar in het water te klieren en klooien.’’ ― Piet

"Vanaf hun balkon hebben ze uitzicht over een breed strand dat even aanlokkelijk als leeg is. ,,Als je een stukje verder kijkt, zie je Turkije liggen. Qua uitzicht zitten we perfect, maar om op het strand te komen moeten we de weg over. Dan kom je op publiek terrein en dat mag niet. Dus doen we het niet.’’ ― Piet

,,Dat begon op Schiphol al, dat kletsen met elkaar. Iedereen voelt bevrijding, een gezamenlijke band, geen idee. Wat me wel opviel is dat driekwart dames is en maar een kwart heren. Geen idee hoe dat komt. Kunnen vrouwen wat makkelijker vrije dagen opnemen of zijn ze wat alerter dan mannen op dit soort acties?’’ ― Piet

"Dat hij de ene na de andere test onderging om mee te gaan, onderging hij zonder mokken. Op vakantie was immers het doel. Eenmaal op zijn bestemming voelt hij verzet. ,,Wat mij betreft krijgen we geen maatschappij die dit als vereiste heeft. Ik snap dat proefevenementen, zoals de 3J’s in Volendam, niet uitverkocht raken. Mensen willen gewoon niet getest worden voor ze iets mogen. Dat past zo niet bij hoe we als mens zijn. Ik vrees dat we dat niet trekken.’’ ― Piet

Piet, wij, uw nederige kinderen, salueren u.