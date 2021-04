De openbaarheid van bestuur is in Nederland geregeld via de Wob. Die werkt ongeveer zo: je mag als burger de overheid om informatie vragen, en de overheid mag vervolgens van alles en nog wat verzinnen om die informatie niet te geven. Nu zijn GroenLinks en D66 bezig met een vervanger van de Wob, de Woo (staat voor Wet Open Overheid) en die werkt ongeveer zo: je mag als burger de overheid om informatie vragen, en de overheid mag vervolgens van alles en nog wat verzinnen om die informatie niet te geven. Dat klinkt niet echt als een verbetering en dat is het ook niet. Mark Rutte deed na de Toeslagenaffaire nog even alsof de luiken bij de overheid opengingen, maar dat was (verrassend) een leugen. Je zou dus zeggen: terug naar de tekentafel, bedenk eens iets dat echt zorgt voor openbaarheid die openbaar is en de tegenmacht (echte tegenmacht, van niet-politici) versterkt. Dat zeggen wij niet alleen, dat zegt Wob-expert Roger Vleugels, die een expert is op het gebied van de Wob, ook. Drrraaadje na de breek.

Nou GroenLinks & D66...