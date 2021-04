Lady Di staat de laatste taartbordjes af te wassen op de klanken van Keestelpro's karaoke terwijl Mosterd er doorheen schreeuwt of we de rest van de roze kaasprikkertjes met ons kroontje er op, die hij via via had laten maken, nog willen bewaren. Ons 18e verjaardagsfeest zit er op en het was best een beetje een sof. Ronaldo kon geen oppas krijgen dus die was er alleen via Zoom een uurtje bij en Struikrover had de sterke drank meegebracht maar die is onaangebroken gebleven want na drie pilsbier was het voor iedereen wel duidelijk dat het toch nooit een écht feest zou worden. Vroeger gingen we ieder jaar zuipen en vreten in het Okura op onze verjaardag, dit jaar hebben Paarse Broek en Boris von Opshausen de hele avond zitten toepen terwijl de vlammen van de enorme tuinhaard een spel van gloed en schaduw speelden met de mijmeringen op het gezicht van Pritt. Spartacus is de enige met een serieuze kater maar die was thuis al vroeg met indrinken begonnen en ondergetekende piekerde zich door de avond en nacht over de vraag waar de grens ligt tussen NoG eVeN vOlDhOuDeN en toegeven aan het cynische als ook realistische besef dat corona sowieso nooit meer weggaat terwijl we liever driftig lijken door te bouwen aan een digitale dystopie dan die waarheid te accepteren, en hoeveel mensen de spreekwoordelijke middelvinger moeten heffen voordat het zwalkbeleid eindelijk bezwijkt onder burgerlijke ongehoorzaamheid. Ja, die Van Rossem weet inderdaad hoe je een goed feestje op gang moet krijgen. Dank aan de vele nieuwe leden & gulle donaties! Voor onze volgende verjaardag vragen we Anne Fleur Dekker voor de organisatie.

De weg naar vrijheid heet GROEPSIMMUNITEIT.

BESTUURLIJKE REVOLUTIE!

1 Redpilled Oscar voor Bill Maher svp

Zonder deze komt u het Stamcafé NIET. IN.

Alsof we ons nog niet oud genoeg voelden

Ook oud maar toch weer gelachen