Zowel @oldnotwise als jij vielen van der Plas aan op iets dat zij niet gezegd heeft. Daar reageerde ik op.

Jij erkent nu dat je het stukje niet gezien had, en je verandert dus van onderwerp. Hartstikke goed. Maar dan heb je nog steeds ongelijk.

Kritiek op de landbouw is niet dat de landbouwgrond te "dood" is, maar juist te vruchtbaar. In de aangrenzende Natura2000 gebieden streeft men namelijk naar "arme" grond, omdat daar andere flora en fauna op gedijen, zoals heide.

Maar is dat wel de "echte" Nederlandse natuur?

Nu maak ik even een sprongetje naar het tropisch regenwoud. Kritiek van de milieubeweging is altijd dat het kappen daarvan een ramp is, omdat dat nooit meer kan herstellen. Zonder begroeiing spoelen namelijk alle voedingsstoffen weg. Welnu, in Nederland heeft eeuwen terug iets soortgelijks plaatsgevonden. Een groeiende bevolking kapte alle bomen, en het vee vrat de jonge begroeiing op, en zo ontstonden armere gronden.

Dus welk Nederland heeft de "echte natuur", dat van 200 jaar geleden of dat van 1.000 jaar geleden?

Ik denk dat we beiden kunnen behouden. Probleem is veel meer dat we als land menen "de plicht" te hebben desnoods 7 miljard mensen op te vangen als het ergens anders iets minder leuk is dan hier.

De wereld van voedsel voorzien is niet alleen sociaal, het is ook noodzakelijk als we 0,01% van alle plannen van de huidige overheid willen blijven betalen. We zullen elke cent nodig hebben, zeker als de gasbaten weg vallen.