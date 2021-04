:

Flikker toch op.

Rutte heeft jarenlang weg gekeken van het toeslagenschandaal, was al lang op de hoogte, en lacht/liegt het vervolgens weg. Welk incident of probleem de laatste druppel is, is volledig irrelevant voor wat een patroon is voor Rutte en de VVD.

Het is juist Rutte en de VVD-mentaliteit die funest is voor ons staatsbestel, het vertrouwen, en de democratie. De VVD is ROT

Dat is 100% Rutte aan te rekenen, hij WAS en IS politiek verantwoordelijk, en geen enkel slap wegkijk-geneuzel van integriteit-loze VVD-rukkerts zal daar iets aan veranderen.

Weg met de corrupte VVD. Nu.