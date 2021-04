Boeiend. Ik moet, en dat is hier inmiddels wel bekend, niets hebben van Rutte. Niet eens zijn € 1000,-. Het is daarom best wel knap van Kaag dat ze zo stupide is dat Rutte ineens minder erg lijkt. Een kwestie van perceptie.

Dat Kaag zo geweldig is geweest als diplomaat waag ik inmiddels te betwijfelen, Ze heeft met Assad aan tafel gezeten. Tegenover hem naar ik vermoed. Haar enige kwaliteit lijkt te zijn dat ze dat overleefd heeft. Dat kan, zo begrijp ik inmiddels, ook te maken hebben met haar echtgenoot (waarover ze haar werkgever begrijpelijkerwijs niet inlichtte) die een hoge functie blijkt te hebben bij terreurorganisatie Fatah.

Kaag 'hier scheiden onze wegen niet' is iemand die een beetje gilt voor de bühne, zelf blijkbaar geen idee heeft hoe nu verder, zelf veel praatjes heeft, veel over inhoud babbelt, maar helaas weinig inhoud blijkt te bezitten.

Het was indertijd een flauw grapje dat ik maakte toen ik D66 omschreef als IQ66. Daar doe ik Kaag mee tekort. Ze is niet dom, verre van. De intelligentie die haar wordt toegeschreven, de diplomatieke kwaliteiten die haar worden toegeschreven, het blijkt allemaal overdreven. Dat ze door haar welgezinde media op het schild gehesen werd is een. Dat ze on cue op de tafel klom voor de foto geeft wel aan uit welk hout ze gesneden is: opportunistisch hout.