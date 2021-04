De Nachthap.

Toast Kastanjechampignons.:

Laat de kastanjechampignons 2 a 3 dagen buiten de koelkast rijp worden. Of koop het Nederlandse verzinsel Portobello, dat zijn rijpe kastanjechampignons waarvoor je 3x zoveel betaalt.

Snijd een ui in grove stukken. Bak donkerbruin in boter, dit is van eminent belang en de basis van het gerecht. Neem er de tijd voor. Regelmatig omgooien. Trek ondertussen de kontjes uit de kastanjechampignons en gooi weg. Snijd ze in grove stukken. Doe een handje gerookte spekreepjes bij de ui en bak nog even verder. De gerookte spekreepjes uit de zakjes van AH of Jumbo of uit het duopak van Aldi zijn goed, en komen allemaal van dezelfde producent. Gooi nu de kastanjechampignons erbij. Doe er zout en peper en een scheutje water bij, draai door, en doe de deksel erop. Laat op een klein pitje 15 minuten garen. Verwarm dan een bord. Damp zonder deksel op middelhoog vuur in tot bijna droog. Kras al het lekkere goedje uit de pan en doe in het bord.

Brood is voor de armen, dat slaan we over.

Eet Smakelijk!