Ik vind een Noord-Koreaanse parade toch wat imposanter.

Sowieso die voice-over... wat een soort van straat-accent.

Paar keer in Egypte geweest... eerste een vakantie toen ik nog niet zoveel centjes te makken had en jong was... daarna nog paar keer voor het werk, maar wat een land zeg... blijf er tegenwoordig liever gewoon helemaal weg.

Destijds de mummies in het oude museum gezien... hele discussie gehad met de hoofddoek of ik wel studentenkorting kreeg met mijn uni-pas uit NL... nou heb de discussie gewonnen, mummies gezien, been there, done that.