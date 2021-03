De zuiderburen heeft een eigen Viruswaarheid-uitspraak aan hun wafel hangen. De lokale rechter manneke piste eens flink over de coronamaatregelen en geeft de staat nu dertig dagen om deze ongedaan te maken of beter te onderbouwen. Best weinig tijd voor een regering die zestien maanden over zijn eigen formatie deed. De zaak was aangespannen door de Liga voor Mensenrechten en lijkt verdacht veel op het kort geding van onze eigen oerHollandse viruswappies. Kort samengevat stelt de rechter dat de huidige wetgeving onvoldoende onderbouwing biedt voor de huidige maatregelen, zoals de sluiting van alles dat gesloten is, de schorsing van de leerplicht, het beperken van openbare bijeenkomsten en reisbeperkingen van en naar België. Net zoals de Nederlandse regering dachten de zuiderburen dat wel onder bestaande wetgeving te kunnen wegzetten, maar net zoals in Nederland trapte de rechter daar niet in. De regering krijgt nu dertig dagen de tijd om orde op zaken te stellen, maar als dat niet gebeurt moet het land weer open. En dan gaan we toch twijfelen over België...