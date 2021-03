We slaan bijna de hand aan onszelf door de ondraaglijke spanning van de nu al legendarische confrontatie met elf voetballende beenchirurgen uit Gibralter, een zogenaamd 'land' dat we vooral kennen van 1607, toen Oranje onder leiding van Jacob van Heemskerck (ook een soort bondscoach maar dan wel leuk) in de Slag van Gibraltar de gehele Spaanse vloot degradeerde tot vissenvoer. Terecht! De hoofdrolspelers van die tijd luisterden naar namen als De Tijger, De Zeehond, De Roode Leeuw, De Zwarte Beer en De Morgenster. De hoofdrolspelers van nu luisteren naar namen als De Roon, De Pay, De Ligt en De Jong en heel eerlijk gezegd hebben we geen hol zin in die verongelijkte kop van Memphis als hij zijn tachtigste vrije trap in het vangnet heeft gekogeld; als alternatieven biedt de Nederlandse televisie u op RTL7 het retespannende alsook Televizier-waardige megaproductie Politie Dienst Infra en op RTL8 de negenduizendste herhaling ooit van Legally Blonde 2. De doorzetter kijkt desalniettemin LIVE op NPO3. Kijktip voor in de rust: de videoclip van Punica-drinker Snelle, waarin de rapper in een of ander hartverwarmend initiatief, samen met de KNVB, Frank de Boer en een paar spelers, vrolijk danst op de lijken van 6.500 arbeidsmigranten in Qatar. Hup Holland maak een statement!

UPDATE RUST - 0-1 (Berghuis). Gibraltar staat compleet voor lul

UPDATE 60" - 0-4 inmiddels!!!

UPDATE EINDE - 0-7 gewonnen. Frank de Boer beste coach ooit. Ook goed nieuws: Turkije 3-3 tegen Letland.