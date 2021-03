Junior zat vanochtend op zijn tablet en was aan het bellen met zijn turkse schoolvriendje, samen een spel aan het spelen. Ze zijn dikke maatjes.

Op enig moment hoorde ik dat ze samen filmpjes aan het kijken waren. Turkstalige filmpjes. En het geluid ging steeds een beetje harder.

Junior kijkt wel vaker Youtube en dan is het nederlands, engels, duits en wat nog meer. Enerzijds wordt teveel op de tablet bezig zijn verondersteld als niet goed, maar voor de talenkennis is het harstikke goed.

Maar als ik die turkse taal hoor of erger nog arabisch, dan krijg ik een soort kortsluiting in mijn kop. Niet meteen, maar wel na twee uur. Het voelt als een wortelkanaalbehandeling in mijn oren. Ik kan er gewoon niet tegen.

Na twee uur heb ik tegen junior gezegd dat ie het uit moest zetten. Hij vroeg waarom. Ik zeg omdat ik dat land haat! Heb 'm gezegd dat baby's er worden mishandeld d.m.v. het afhakken van een stuk van de piemel. Dat geloofde hij natuurlijk niet maar ik heb het hem uitgelegd. Hij werd er stil van.

Daarna heb ik vandaag in mijn eigen huis geen turkse klank meer uit die tablet horen komen.

Oftewel ik heb vandaag voor de allereerste keer islamhaat toegediend aan mijn zoon. Sorry Jesse, sorry Sigrid en sorry aan alle anderen maar die islam past gewoon NieT in/bij/naast mijn manier waarop ik mijn leven wens te leven.