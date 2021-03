- Een jaar voor rampjaar 2020, de Mat'64 eventjes terug in dienst! -

Overvolle treinen. Nog een traditie die ons ontnomen is. De klaagtraditie daarentegen is springlevend, en dat terwijl er eigenlijk een stuk minder te klagen valt. "De NS zegt dat honderden treinreizigers per week aangeven dat het te druk is, hoewel minder passagiers met de trein gaan. Reizigers vinden dat anderhalve meter afstand houden in de trein niet of nauwelijks te doen is." Ah, ja, die anderhalve meter. Doet wat met de mensen natuurlijk. Voor de seizoensgriep klaagden mensen pas als de trein 90% vol zit, nu al bij 40%. En dat terwijl 90% van de pre-coronatreinen nog altijd rijdt, met maar 30% van de pre-coronamensen aan boord. Maar goed hè. "Alleen betekent dat wel dat het kan voorkomen dat je naast een andere reiziger zit. Mensen zijn gewend om overal anderhalve meter afstand te houden en in het ov lukt dat niet. Dat is voor veel mensen toch wennen, merken we," aldus Tjalling Smit van NS-raad van bestuur. En als het u allemaal niet zin, dan kijkt u toch lekker op die NS-app om te kijken hoe druk uw trein is omdat iedereen niemand daar z'n reis vooraf aangeeft!