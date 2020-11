Kun je nagaan, het wás al niet aantrekkelijk:

- Vertraging

- Niet op elkaar aansluitende verbindingen

- Lange reistijden

- Overvolle treinstellen

- Geen zitplaatsen

- Een lege 1e klasse maar daar mag je niet zitten met een "gewoon" ticket

- Vieze mede-passagiers

- Last but zeker not least: gore, ranzige treinstellen. Alles wat je aanraakt is vies, smerig, vuil, goor, ranzig, vettig, smerig, jakkiebah.

Nee echt, reizen met de trein is altijd al een straf geweest en dat zien steeds meer mensen in. Vroegâh toen ik als student gratis mocht treinen was het al niks maar ja wel gratis. Maar zodra ik een auto kocht heb ik de trein nooit meer van dichtbij gezien.

Oh nee dat is gelogen. Ik heb met mijn gezin het museum in Utrecht een keer bezocht (hallo Sharon!) en mijn zoon laten zien wat een trein is. Hij vond het helemaal niks. Slimme gozer.