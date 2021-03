Twee jaar geleden kregen we de allereerste foto everooit van een zwart gat voorgeschoteld en sindsdien hebben de astronomen van onder meer de Radboud Universiteit niet stilgezeten. Na jaren werken is hier een betere wallpaper van datzelfde feestbeest in sterrenstelsel M87. Kijk hem eens stralen in al zijn zwartheid. Je blik kan niet ontsnappen aan zijn enorme massa en dat is precies het idee. Om deze zwarte joekel op de plaat te krijgen hebben de sterrenstaarders acht telescopen verspreid over de wereld met elkaar verbonden om zo een virtuele telescoop ter grootte van de aarde te creëren. Want dat kunnen we blijkbaar. Wat is de wetenschap toch enorm awesome. "De afbeelding toont hoe dit object er in gepolariseerd licht uitziet. Het is voor het eerst dat het astronomen is gelukt om polarisatie – een kenmerk van magnetische velden – zo dicht bij de rand van een zwart gat te meten." Uitlegvideo na de breek en meer informatie van de mensen die wel weten waar ze het over hebben vind je hierrr.