Een week voor de verkiezingen wist 2/3 nog niet op wie ze zouden gaan stemmen. Ik maak me sterk dat de helft hiervan pas in het stemhokje zijn keuze gemaakt heeft. Een groot deel van deze groep is nu toevallig neergeslagen bij D666 louter omdat die PLO-mevrouw de laatste week zoveel in beeld was. Vraag deze mensen vandaag wat ze vorige week gestemd hebben en de helft weet het al niet meer. Die groep kan over 4 jaar net zo goed massaal weer landen bij GL of PvdA.

Kijk je naar de stemmers op FvD dan is dat een groep die wekenlang bestookt is met antipromotie voor die club, ook door Thierry zelf en er toch op stemt. Dat lijkt mij een veel sterkere stem dan één op D666. Ik zie die mensen ook veel meer over vier jaar weer hetzelfde stemmen.