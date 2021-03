Feitelijk geven ze hier gewoon toe dat corona de seizoensgriep is met een nieuwe naam. Nee, technisch gezien is corona een ander virus dan influenza, maar de griep was ook nooit één virus. Wat in de volksmond de griep werd genoemd was een verzamelnaam voor talloze continu muterende virussen die deel uitmaakten van een grote viruspopulatie. Grofweg 15% van die viruspopulatie bestond altijd al uit coronavirussen. Nu geven ze die hele populatie de naam corona in plaats van griep.

Verder zijn de symptomen hetzelfde, zijn de sterftecijfers hetzelfde en zijn de seizoenspatronen hetzelfde. Alleen in 2020 weken de cijfers iets af (niet heel veel trouwens) omdat we met een nieuwe variant te maken hadden. In 2021 zitten we al weer op een volstrekt normaal niveau qua sterfte vergeleken met eerdere jaren. Aan de lage kant zelfs als je de vergrijzing in ogenschouw neemt.