Seizoensvirus. Dat is het sleutelwoord. Seizoensvirus, seizoensvirus seizoensvirus. Zo lang al die charlatans weigeren te erkennen dat we te maken hebben met een seizoensvirus is het volstrekt duidelijk dat ze totaal niet series te nemen zijn en dat er totaal andere zaken spelen.

In de zomer is er straks niks meer van over. Dan zullen ze ofwel claimen dat al hun vaccins en maatregelen hebben geholpen, ofwel ze zullen totaal loco gaan qua testen en de 'besmettingen' tot ongekende hoogtes opblazen terwijl er dan tegelijkertijd niemand meer in het ziekenhuis ligt. In dat laatste geval zullen ze al die maatregelen in standhouden vanwege het 'gevaar' van besmettingen.

P.S. De sterfte in Nederland is in 2021 tot nu praktisch gelijk aan die van 2018 met 9,6% meer 70-plussers...