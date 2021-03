Hm, mijn maatschappelijke onrust bestaat eruit dat ik vanmorgen rond 7 uur werd gewekt door 2 x sirene die wel heel erg dichtbij stil hielden.

Om de cliffhanger maar meteen te doorbreken; het bleek later dat ik via de ruit van de overburen heb gekeken naar de reanimatie van mijn jonge buurvrouw.

Mislukte reanimatie. Die voltrok zich achter een door brandweermannen gespannen verhuisdeken, maar ze werd uiteindelijk in een wit laken door een van de ambulances afgevoerd.

Tot op nu heb ik nog geen enkel idee door welk voorval ze is gestorven. Feit dat ze (door de politie) naar buiten is gedragen om daar gereanimeerd te worden, mag op wat opties duiden - gas, koolmonoxide?

Och, het is zo tragisch. Ze had samen met haar man (beiden Pools) een zoontje dat volslagen autistisch was (is, for all I know). Echt zwaarste categorie. Dat ventje kan niet praten, of zelfs maar inter acteren met anderen. Zijn stemgeluid wanneer er iets niet lukt, heus, dat is zo heftig - al zou je je dit voorstellen, je weet echt niet hoe het klinkt, als je voor het eerst hoort.

Dat was dan ook de reden waarom ik het gemeld heb, bij de GGD, in het eerste jaar dat ze hier woonden. Iemand van hen is er aan de deur geweest, maar kon niet veel meer betekenen, want de taal was een dingetje (...) en ze waren er al mee bezig - de bijzonderheid van hun kind.

Er is nog best meer verhaal. Ook over hoe ik hen heb leren kennen gaandeweg.

Die kerel is een lul. Klootzak. Had schijt aan z'n vrouw en liet haar maar al te graag over aan hun kind. Ging ie doodleuk liever vissen.

Dat uitgerekend zij het was die vanmorgen afgevoerd werd, ik ben nog helemaal ontdaan. En niks ben ik wijzer geworden vandaag. Slechts 2 buren-adressen (een van de overkant) kon ik raadplegen, en niemand die iets wist.

En ik durf niet aan te bellen om te vragen wat er gebeurd is.

Ik weet, door dit getegeld te hebben, roep ik reply's op.

Prima. Ik ga alleen niet antwoorden nu.

Ik weet namelijk ook verder niks en wil alleen maar zwelgen in onbegrip.

www.youtube.com/watch?v=zG7HPVmSlD8

Dit is wat rest - Anna Ternheim - Girl laying down.

(Dat had mijn zelfmoordsong moeten worden).

Bloody hell, wat een rotzooi.