Kaag:

"We moeten een beetje afstappen van de ouderwetse gedachte dat alles draait om soevereiniteit."

Zegt een elitair nest uit een bevoorrecht milieu dat jarenlang heeft rondgerend in het Midden-Oosten, een appartement heeft in Jeruzalem, van hot naar her is gevlogen & gereden in allerlei buitenlanden, heeft verbleven in appartementen in New York, Caïro, Oxford, Exeter, Londen, Den Haag, Jeruzalem, Genève, Bern, Soedan, Nairobi, Amman, Beiroet en what have you, en dus - zo gaat dat met mondaine, kosmopolitische globetrotters met dik betaalde functies - nog maar een hele dunne binding heeft met Nederland en alles dat eigen (soeverein) is aan de Nederlandse cultuur.

Soevereiniteit "een beetje opzij zetten". Yeah, right. Moet je haar eens (terecht) tekeer horen gaan als iemand suggereert dat je de 'ouderwetse' gedachte dat alles draait om je soevereiniteit als vrouw, eens een beetje opzij moet zetten...

'Ouderwets', omdat die gedachte stamt uit een tijd, 40 tot 50 jaar geleden, dat het begrip 'feminisme' nog een betekenis had zoals het bedoeld was.