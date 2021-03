De hele wereld ging vannacht in tranen over de vloer om de linkse puinhopen en bij de PvdA is men intussen plannetjes aan het smeden om sámen met GroenLinks negen zetels te gaan halen: "De PvdA komt in een links blok, misschien zelfs in een fusie met GL. Dat is donderdag besproken bij de nieuwe Kamerfractie van de PvdA, waar werd teruggeblikt op opnieuw een historische klap, die de hele linkerflank treft." Die denken dus dat de linkse woke-identiteitspolitiek de haarvaten van de partij nog niet genoeg heeft aangetast, dus injecteren ze het maar rechtstreeks in de aderen - het lijkt misschien wel één pot nat, de PvdA en GroenLinks, maar dat zijn natuurlijk compleet andere partijen met allebei een eigen verdrietige achterban. Als je dan toch een Alliantie uit de Hel gaat smeden, neem de SP en BIJ1 er dan ook meteen bij. De SPvdGroenBijLinks1, de partij die alleen maar witte berkenbomen in de communistische biomassacentrale gooit, en aan de schoorstenen van de verbrandingsovens roepen vastgetekende zwarte transgender klimaatactivisten om betaalbare woningen, een nieuw partijkantoor in Oss en een gratiesj Miele voor alle Syrische mannen met een dikke vagina.

Bij GroenLinks woedt ondertussen een Burgeroorlog. De Tommy's en de Aura's van de Seabert-RaRa hebben tijdens de buitenschoolse opvang een koddige woke-up-call geschreven, waarin men het stoffelijk overschot van Jesse Klaver probeert te framen tot het lijk van een oude, zuurrechtse tiran. Ook wordt het verrotte meubilair binnen de partij aangekaart - wappie terrorist Duyvendak bijvoorbeeld - en dat zagen wij honderd jaar geleden al, van de andere kant van het gebouw, door de betonrot in de muren heen. Verder natuurlijk geen woord over de dramatische dossiers waarop GroenLinks echt op de bek is gegaan: ten eerste door allemaal lieve en vrolijke bomen in biomassacentrales te pleuren en daar een hypocriet kulverhaal over houden en ten tweede de totale verwarring inzake de voor vrouwen toch niet zo vriendelijke islam, met de kwestie rond wolf in wolfskleren Kauthar, waarin Jesse Klaver de Moslimbroederschap in de partij probeerde te loodsen en toen Wol van Nieuwsuur vroeg hoe progressief de islam nou precies is faliekant door het dak van het gebouw zakte. De strijders van Islamitische Staat hoefden 'm er niet eens van af te mieteren. Naast de hitpiece op Klaver (inderdaad geen sympathiek joch) natuurlijk wél het gebruikelijke gelul over 'een sterk verhaal' en 'dansen naar de pijpen van de grote partijen', maar laat ze maar even. Laat ze maar eventjes verdrietig zijn. "DWARS roept GroenLinks op om de noodzakelijke zelfreflectie te tonen en na te gaan wat nodig is om van deze nederlaag te herstellen."

Ja. Zelfreflectie en de PvdA. Precies de twee dingen die GroenLinks op dit moment nodig heeft!