Dit zijn wij. Moedig voorwaarts in het ongekend onrecht der blauwe vvd-zee. Lichtgroen is D66, donkergroen is CDA, oranje is SGP, grijsblauw is PVV (zeg maar, Volendam, Ter Apel en omliggende gemeenten en nog wat enclaves in Limboland), helderblauw is CU en wit zijn Leiden en Nissewaard (inmiddels binnen, ook vvdblauw) want daar zijn ze nog aan het tellen. Klik op deze verschrikkelijke NOS KAART voor de totale verwoesting in uw eigen gemeente, en klik vervolgens op "2017" en dan zien we de kleur rood, in OostGroningse commie-bolwerken en rond Boxmeer waar ze ooit het Roemer-effect hadden. Maar goed, dat is nu allemaal foetsie. Reden genoeg om hier in het café lekker blauw te worden, te genieten van Sigrid Kech aan de danspaal, en met opiniepeilers op GROOT SCHERM. Oberrrr!

WEET U WAAR HET NOG WEL ROOD IS?

81 miljoen km verderop!

