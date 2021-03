NB Zónder verschuivingen door coalitievorming en ministerschuiven (die vvd-miep gaat het dus wel redden), zónder rekening te houden met voorkeursstemmen (zo zal Kauthar wel in het parlement worden gemoslimbroederschapt), zónder rekening te houden met doei doei (joehoe Klaver) en zónder rekening te houden met restzetels (Volt/JA21/D66).

vvd #36 - Kelly Regterschot

U kent ze wel, die vvd'ers. Ze zijn er wel maar ze zijn er toch ook weer niet. Het licht is aan maar er is niemand thuis. De gordijnen zijn open maar de bewoner ligt al op bed. De pleerol ligt klaar maar er zit niemand op de pot. De trap is gebouwd maar iedereen blijft beneden. Het stuur zit er wel maar de weg gaat alsmaar rechtdoor. Er zit ranja in het glas maar het water is op. En verzin zo nog maar 80 suffe metaforen voor die backbenchers die een beetje met de baas meestemmen en verder niks.

D66 #24 - Ongelooflijke Romke de Jong

Heet deze meneer 'Ongelooflijke Romke de Jong'? Nee natuurlijk niet, maar wat is deze meneer een ongelooflijke Romke. Komt uit Friesland en is dus helemaal heit en mem en andere dingen die Friezen zijn. Romcom de Jong is ijscoboer maar hij is ook helemaal klimaatneutraal en gendermultidivers enzo, zoals alle D66'ers met een zogenaamde penis.

PVV #18 - Marjolein Mijn Tweet Klopt Faber

U kent Marjolein Mijn Tweet Klopt Faber natuurlijk maar van één ding en dat is een tweet die niet klopte: een of andere Noord-Afrikaan zou verantwoordelijk zijn voor een steekpartij, maar dat klopte niet, maar volgens Marjolein Faber klopte de tweet wel (maar dat was dus niet zo). Een helder licht is Marjolein Mijn Tweet Klopt Faber verder niet, u gaat haar niet missen maar dat zal Marjolein Mijn Tweet Klopt Faber verder worst zijn, want die zit toch al in de Eerste Kamer.

CDA #16 - Joba van den Berg-Jansen

Beetje flauw om de Bijbel te beoordelen op het kaftje maar Joba van den Berg ziet er wel echt uit als de assistent-secretaris van de Rummikub-club, iedere tweede woensdag van de maand in het buurthuis, deelname € 2 en de eerste koffie is gratis. Joba van den Berg is een miljoen jaar oud en namens het CDA is ze woordvoerder op allemaal heel erg belangrijke terreinen, zoa... zzz

PvdA #10 - Songül Mutluer

Iedereen bij de PvdA weet wel: als je op de kieslijst boven de 5 staat, wordt het tricky. Onze maat Alptekin op #25 bijvoorbeeld: volstrekt kansloze missie. De tegenvallende streep van de PvdA wordt dit keer getrokken bij Songül Mutluer. Die kan trouwens wel wat: Poelenburg ontvlucht, rechten gestudeerd, docent/onderzoeker op de uni, bestuursfunctietje hier en daar - uitermate PvdA'erig allemaal - én een gewaardeerd raadslid in Zaanstad. Maar ja. De PvdA is wel echt een verdrietig bewaarpotje vol tranen van opa.

SP #10 - Jimmy Dijk

[Nog uitzoeken wat Jimmy Dijk kan, red.]

FVD #9 - Ralf Dekker

Ralf Dekker, een gezellig zonnestraaltje van 182 jaar oud. Was ooit een hele meneer bij de Rabobank en nu zit-ie samen met z'n vrolijke hoofd muurvast in de vortex naar beneden. Beetje de complotjes van Jensen retweeten, beetje linken naar De Dagelijkse Sturmführer, beetje tetteren over The Great Reset en een beetje 'boe boe boe' roepen over corona. Wat roeptoeteren over corona betreft, Ralf Dekker is de op acht na beste bondscoach van dit land. Jammer voor hem zitten die andere acht allemaal bij dezelfde partij.

Moslimbroederschap #9 - Kauthar Bouchallikht

Er is al veel gezegd en geschreven over Kauthar, de vrouw die helemaal zelf bepaalt of ze onderdrukt wil worden door de pikhebbers. De weinig wufte verschijning van Kauthar en haar turbulente periode in de spotlights, en dan met name het dramatische Nieuwsuur-interview van Jesse Klaver over haar persoon, heeft ons wel iets goeds gebracht: (linkse) mensen zijn (hopelijk) gaan nadenken over de vraag hoe progressief die islam precies is. Wat er progressief is aan toegang tot de hoofdingang verbieden voor vrouwen. Wat er progressief is vrouwen op te leggen dat ze een hoofddoekje moeten dragen. Wat er progressief is aan vrouwenbesnijdenis. Wat er progressief is aan het feit dat meisjes niet lesbisch mogen zijn. Wat er progressief is aan de talak. Wat er progressief is aan een boerka. En hoe al die conservatieve en middeleeuwse normen, waarden en opvattingen van de islam te rijmen vallen met écht progressieve politiek. Bedankt Kauthar, dat je al deze dingen op de agenda hebt gezet. En nu staat ze voor de zijdeur, toevalligerwijs precies de enige plek waar ze van haar gelijkgelovige mannenbroeders naar binnen mag, met de voorkeursminaretten als laatste redmiddel. Sta er niet van te kijken als dat lukt en dat is Paul Smeulders (#8) de bok, maar die is toch vrij suf.

Diertjes #7 - Eva Akerboom

Langzaam maar zeker klimt Eva Akerboom hoger op de apenrots van de Waku Waku-verslaafden: eerst op plekje 12 en nu op plekje 7. Helaas is het net niet genoeg voor Eva (uit 1992!), die als tijdelijke vervanger van Femke-Merel al even mocht snuffelen aan het Kamerwerk. Akerboom blijft hoe dan ook actief in Den Haag, want ze gaat achter de schermen pootjes geven. Indien knuffelbaar genoeg zien we haar over vier jaar wel weer terug.

Gristenunie #6 - Stieneke van der Graaf

Stieneke van der Graaf had in 2017 al jezusveel mazzel dat ze de plek van Carola Schouten mocht overnemen, maar het kan niet altijd feest zijn. Bovendien zijn we wel een keertje klaar met die statige en superslome aardappelen-vlees-groente-vreters van totale flauwekulpartij ChristenUnie, te klein voor het tafellaken van het CDA en te groot voor het servet van de SGP, die hun Bijbeltjes een keertje lekker mogen openslaan in de marge van de oppositie. Sorry Stieneke, maar jij bent het kind van Jozef en Maria. Nee wacht het kind van de rekening, verdomme.

JA21 #4 - Maarten Goudzwaard

Maarten Goudzwaard is een van de personen die de Renaissancekriegsmarine verliet toen het moederschip onder auspicien van Freek Josephgoebbels bruin water begon te maken. De JUDAS ALLIANTIE!!! Goudzwaard mag voor JA21 dus verder rommelen in de marge van de provincie Friesland, maar als Eerdmans & co in Den Haag iets minder lethargisch te werk gaan dan het FvD, of als ze gewoon 100.000x keihard 'coronaaaaa boeeeeee vrijheidddddd' roepen, dan zien we Goudzwaard vast wel een keer terug.

Volt #4 - Boeien wie

Wat kan ons het nou verrotten welke volstrekt inwisselbare Volt-bot niet in de kamer komt, en het kan jullie ook niks verrotten, want het gaat bij Volt niet om de poppetjes. Volt is geeneens een Nederlandse politieke partij, Volt is een klinisch pan-Europees businessmodel dat met SOROS!!1!-geld is opgericht om Europees-ideologisch alsook idealistisch te kunnen drammen, zodat iedereen onder de 27 jaar zwaaiend met een Interrail Global Pas de moraliserende betweter kan uithangen op verjaardagen: gut wat heb ik veel van de wereld gezien en gut wat moet er een geld naar Griekenland en gut wat kunnen we veel vluchtelingen kwijt.

SGP #4 - André Flach

De meest ondankbare plek op de lijst van de SGP: nummertje vier. Het worden er namelijk altijd drie, en heel soms een keertje twee, maar eigenlijk altijd drie. Je ziet André Flach wel zitten hoor, thuis op de bank. GODVERDOMME NET NIET! En dan rookt-ie een baal zware shag op, slaat-ie z'n hele huis kort en klein, gaat-ie harddrugs gebruiken en moet z'n vrouw koken. Nee hoor, grapje.

AK-Partij #4 - Natasha Mohamed-Hoesein

Eerst moesten we heel hard lachen, omdat de in de AK-Partij geïnfiltreerde AIVD-spion Stephan van Baarle, die vroeger altijd als laatste werd gekozen met gym, samen met z'n grote bek de Tweede Kamer niet zou halen. Maar ja, Rotterdam, daar stemt zo ongeveer 100% van de mensen op een Turkse partij en dus zit Van Baklava erin. Buiten de bööt valt Natasha Mohamed-Hoesein, momenteel gemeenteraadslid in Rotterdam en houd u vast anders dondert u van de stoel van verbazing, iemand met 'een inclusieve agenda'.

50Plus #2 - Het fossiel van Raymond Brood

Jammer dan voor Raymond Brood, met zijn 614 jaar had hij het oudste Kamerlid aller tijden kunnen worden. Hebben ze bij 50Plus een keertje geen ruzie met elkaar, dan hebben ze wel ruzie met het electoraat, want minus drie en Raymond Brood hoeft de sjoelbak en de petunia's niet mee te nemen naar de fractiekamer. Mist u iets door de afwezigheid van dit fossiel? Nee joh.

Boeren #2 - Femke Wiersma

Femke Wiersma Femke Wiersma Femke Wiersma... Juist! Femke Wiersma van televisie! Femke Wiersma trapte in de val van de afgrijselijke Yvon Jaspers door mee te doen aan Boer Zoekt Vrouw. Ze kwam samen met Boer Gijsbert, het was romantisch van hier tot de hooizolder, maar toen we ons eens gingen verdiepen (namelijk zojuist) lazen we dat die twee helemaal niet meer samen zijn. Gijsbert was natuurlijk veel te druk met het melken van de dames in de stal. Zelf een keertje gemelkt worden zit er momenteel dus niet meer in voor Gijsbert!

Wejo

BIJ1 #2 - Quinsy Gario

Als ons moeder vroeger ons eten opschepte bewaarden we de grootste gehaktbal voor het laatst. Je moet bij Quincy Gario altijd heel erg op je woorden passen, want voor je het weet pleurt-ie je weer in een brandnetelveld met racismeverwijten. Disclaimer derhalve, GEHAKT is godverdomme NIET racistisch, maar Quincy Gario is wél een gehaktbal.