Treurig. PVV-senator Marjolein Faber heeft kennelijk zo weinig last van mensen met een Noord-Afrikaans uiterlijk, dat ze aanslagen moet verzinnen om nog een beetje boos te kunnen worden. Faber twitterde eergisteren dat de dader van een steekpartij op de Grote Markt in Groningen "een Noord Afrikaans uiterlijk" en "kennelijk een hekel aan bier" heeft. Dat laatste kunnen we niet checken, maar de eerste bewering komt niet bepaald overeen met wat twee directe getuigen tegen het Dagblad van het Noorden zeggen. Die spreken over "zeker niet getint" en "blank". De politie laat weten dat het om een 67-jarige man gaat. En de bron van Faber dan? Die is ook super betrouwbaar! Dat is namelijk een ander slachtoffer. Nou ja, niet echt een ander slachtoffer, maar een familielid daarvan. En Faber laat haar tweet gewoon staan omdat het de waarheid is ze het zelf absoluut gelooft. "Anders had ik het ook nooit op Twitter gezet, ik moet het wel zeker weten." Nou OM Groningen, kom maar door met die voornaam plus initiaal!