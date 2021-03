De echter verliezers van deze verkiezingen ziet u niet op televisie. Dat zijn de strijders die na een loodzware campagne zonder MSM-uitnodigingen hun toekomstplannen (alweer) in rook zien opgaan. Die ondanks hun beste, maar soms niet hele goede, bedoelingen niet die stap over de kiesdrempel weten te zetten en niet mee mogen spelen met de Haagse poppetjes. Wij salueren de dappere democratische dromers. Leuk geprobeerd, maar jullie zijn te licht bevonden. Dikke doei!

Doei Lijst Henk Krol!

Tijd voor Henkie's pensioen. Zijn laatste potentiële stemmers zochten waarschijnlijk tevergeefs zijn naam op de lijst van 50Plus of zijn verdwaald onderweg naar het stembureau. We gaan de ruzies en chaos missen die ontstonden in werkelijk iedere partij waarmee hij in aanraking kwam. Krol zit er niet mee en gaat een bed and breakfast beginnen. Gezellig!

Doei Splinter!

Dat Femke Merel van Kooten-Arissen niet terugkeert in de Tweede Kamer is een gemis voor de politiek. Haar inzet en betrokkenheid verdienen een plek in de Kamer, maar in de korte campagneperiode die ze had wist ze daar niet genoeg kiezers van te overtuigen. Zelf noemt ze het halve zeteltje dat ze bij elkaar sprokkelde "een stevig fundament om de partij verder uit te bouwen", dus wie weet zien we haar bij de volgende verkiezingen gewoon weer terug.

Doei Code Oranje!

Het licht voor Code Oranje springt op rood. Richard Mos maakte de Haagse stap van gemeenteraad naar Tweede Kamer niet. In de versplinterde drukte op rechts moesten wel slachtoffers vallen en in deze verkiezingen is dat Code Oranje geworden. De Mos kan zich blijven bewijzen in de Haagse politiek en mogelijk doet hij in de toekomst (dat hoeft geen vier jaar te duren) nog een gooi naar het pluche met zijn ombudspolitiek.

Doei NIDA!

De islam kruipt langzaam de Kamer uit. De Erdogan-pijpers van DENK verliezen een stoeltje , shit, blijven toch op drie, Kauthar is "een collega die niet terugkeert" en NIDA ziet vanaf de zijlijn alle kiezers vooral niet op NIDA stemmen. "Wat de uitkomst ook moge zijn: Gods wil", schrijft de partij zelf. Het mag duidelijk zijn; zelfs god wil niet dat NIDA in de Tweede Kamer komt.

Doei Piratenpartij!

Voor de vierde keer op rij strandt het schip van de Piratenpartij op een zandbank voor de ingang van de Tweede Kamer. Ondanks dat privacy en online regelgeving steeds belangrijkere onderwerpen worden in de maatschappij, krijgen de piraten het niet voor elkaar om daar een betrouwbare en professionele partij omheen te bouwen. Lijsttrekker Matthijs Pontier kon zijn teleurstelling zelf niet verwoorden op Twitter, omdat hij daar geblokkeerd is. "De Piratenpartij kijkt uit naar de volgende verkiezingen", stelt Twitter-invaller Tjerk Feitsma. Opgeven doen ze in ieder geval niet, maar zonder grondige hervorming van hun plannen en partij blijven ze dobberen op de zee van irrelevantie.

Doei Libertaire Partij!

De LP kan trots zijn, want heel Nederland heeft gebruik gemaakt van hun vrijheid om niet op de LP te stemmen. Ze hebben dit jaar naar eigen zeggen meer uitgegeven aan de campagne dan ooit daarvoor en dat heeft exact helemaal niets opgeleverd. Na vier Kamer-verkiezingen, één Provinciale Staten-verkiezing en één gemeenteraadsverkiezingen staat de teller voor de LP nog steeds op nul (0) zetels met een foutmarge van nul zetels.

Doei JONG!

Toch lastig als de eigen doelgroep nog niet oud genoeg is om te stemmen. JONG is te jong bevonden en snoeihard zonder eten naar bed gestuurd. De partij voerde campagne onder de slogan '#nietzonderons' en dat ziet er nu een beetje lullig uit. Als ze over een paar jaar wat ouder zijn kunnen ze het natuurlijk nog een keer proberen, maar zijn ze dan nog wel JONG? Dilemma's, dilemma's...

Doei NLBeter!

In deze coronatijd bleek de zorg belangrijker dan ooit, maar zagen we ook dat waardering voor de zorg niet verder komt dan een laf applaus. BeterNL wilde zich inzetten voor deze sector, maar de kiezer bleef weg als Kamerleden bij een stemming over de beloning voor zorgverleners. Leuk geprobeerd, maar als zelfs een pandemie deze sector niet aan een zetel gaat helpen, dan wordt het nooit wat.

Doei OPRECHT!

U weet waarschijnlijk niet dat deze partij bestaat. U weet waarschijnlijk niet wie er bij OPRECHT op de lijst staan. U weet waarschijnlijk niet wat de standpunten van deze partij zijn. Het probleem is duidelijk. OPRECHT voelde de bui wel al hangen, want zelfs in hun laatste Twitter-poll durfden ze niet groots te dromen.

Doei JEZUS LEEFT!

Jezus Leeft in de Kamer moeten we niet willen, maar het is elke keer leuk dat ze meedoen. De bebaarde dakschrijvers uit Giessenburg leveren mooie televisie op met hun intense kneuterigheid. De standpunten zijn verwerpelijk, maar je weet dat deze predikers weinig kwaad kunnen doen. Ze halen een paar honderd stemmen weg bij de SGP, falen om in de Kamer te komen en proberen het volgende keer weer. Niet omdat de volgende keer de uitslag anders is, maar gewoon omdat ze hardnekkig in sprookjes geloven.

Doei Trots op Nederland!

Een schim van de recht-door-zee-beweging van Rita en tegenwoordig de partij waar danswappie Willem Engel een plek op de lijst weet te bemachtigen. Waren natuurlijk volkomen kansloos voor een zetel, maar volgens Engel is het allemaal de schuld van fraude en complotten en ander wappie-gebrabbel. Hij gaat ongetwijfeld nog veel herrie maken, maar het levert niets op. De kiezer bepaalt dat deze partij niet iets is om trots op te zijn en daar kunnen ze zich maar beter bij neerleggen.

Doei De Feestpartij!

Wie zijn toch die mensen die Johan Vlemmix de benodigde handtekeningen verlenen voor zijn plek op de kieslijst? De Brabantse oelewapper was nooit serieus, maakte nooit kans en kan zich nu weer bezig gaan houden met carnavalsliedjes, sekspoppen en het neerzetten van domme wereldrecords. Het interesseert hem ook niet dat hij geen zetel heeft, want hij stond weer een paar keer in de spotlight en dat is het enige telt bij deze oranje narcist. Bij de volgende verkiezingen staat hij er gewoon weer met zijn onzinnigheid. Het houdt niet op... niet vanzelf...