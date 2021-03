Deed hij mee aan de verkiezingen dan? Ik heb niks met die man, het enige wat ik met hem gemeen heb is dat ik ook vind dat deze hele Corona-waanzin zo snel mogelijk moet stoppen! En daar heb ik mijn eigen (rationele) beweegredenen voor om dat te vinden, ik geef simpelweg om mijn vrijheid en ik vind het verschrikkelijk om in een halve politiestaat te moeten wonen waarin andersdenkenden voor gek worden verklaard (en in elkaar worden geslagen door de politie), we een samenscholingsverbod hebben en een avondklok. En wees eerlijk: als ik een jaar geleden had geroepen dat we hier een avondklok zouden krijgen en iedereen straks alleen naar het werk of naar een restaurant mag gaan als je een vaccinatiebewijs laat zien dan had iedereen mij voor een complot-gekkie uitgemaakt!

Maar ik heb inmiddels al geaccepteerd dat het meeste mensen simpele schapen zijn die zich gemakkelijk angst laten aanpraten (ik zie zelfs mensen met mondkapjes op in het bos wandelen, dat is pas zielig). Maar niemand hoeft van mij te verwachten dat ik meedoe met die idiote regeltjes van mondkapjes in de supermarkt of afstand houden.