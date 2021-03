Na een paar dagen vrij dodelijke oorlog in de politieke arena - rip Klaver - mogen we vanavond in ons nieuwe Nederland lekker met de voetjes omhoog. Op adem komen in de sportarena. Hoewel. Voetbal is ook een soort oorlog. Kijk maar naar de afgrijselijke beelden van die meneren die kermend van de pijn met gebroken benen en afgerukte ledematen liggen te sterven op de stranden van Normandië op een perfect gemaaid grasveldje. En dan komt er een oude bok met een bus haarlak (Taft) en een sponsje water en dan groeit het been er pardoes weer aan. Vanavond: Young Boys uit het Zwitserse Bern tegen Ajax. Dat Young Boys kan er geen zak van - Ajax won de thuiswedstrijd al met 3-0 - dus spannend is het niet. Maar dat willen we ook niet. We willen gewoon over buitenspel lullen. Naar de reddingen van Stanley Menzo kijken. Iemand buitenspel zetten. De kap van Eric Viscaal nadoen. LIVE RTL7 en op ESPN. Stijlloze voorspelling: 0-1 of 1-1.