Laatste zestien van de Europa League en Ajax gaat dit toernooitje voor lullenploegen gewoon moeilijk hard winnen. Vandaag en volgende week eventjes afrekenen met Young Boys, de favoriete club van Marthijn Uittenbogaard. Heel erg interessante voorbeschouwingen over hoe gevaarlijk die kneusjes uit Bern zijn leest u... lekker elders, want we hebben 1x de selectie van die Zwitsers bekeken en toen scheten we in onze roze onderbroek van het lachen om namen als Lustenberger, Spielmann, Fassnacht, Hefti en Von Ballmoos. Die kunnen er dus geen ene ZAK van. De stijlloze voorspelling is dan ook dat er drie keiharde ballen langs de Von Ballmoos gepeerd worden. 3-0, 3-0 en Young Boys staat voor lul. LIVE op RTL7. Bent u trouwens links of rechts?

UPDATE RUST - Zwitsers kunnen er inderdaad geen bal van. Desalniettemin 0-0.