Biedt een onguur figuur u binnenkort wapens aan die "van een politiebusje zijn gevallen", dan is dat niet eens gelogen. Medewerkers van de politie uit Lelystad moeten vandaag beschaamd toegeven dat dat ze drie kisten met oefenwapens kwijt zijn. Ze zijn op 13 maart uit een busje gevallen op de Oostvaardersdijk tussen Lelystad en de A6 en sindsdien niet meer teruggevonden. De kisten konden uit het busje donderen, omdat "het slot van de achterdeur defect was". Je zou iets meer voorzichtigheid verwachten bij het transport bij wapens, maar blijkbaar is dat wegbezuinigd. Volgens de blunderende dienders zijn de oefenwapens "onklaar gemaakt en gemarkeerd", maar herken dat maar eens als overvaltuig zo'n wapen tegen je hoofd zet. De politie wil deze megafaal zo snel mogelijk rechtzetten, maar weet niet waar ze moeten beginnen met zoeken. Mocht u dus iets weten over deze treurige kwestie, laat het dan even weten aan je plaatselijke bromsnor, zodat de politie deze extreem gênante vermissingszaak snel weer achter zich kan laten.