In Nederland ligt een wetsvoorstel ter consultatie om mensen die getest en gevaccineerd zijn, méér vrijheid te geven in een vrij land dan mensen die niet getest zijn, nog niet gevaccineerd zijn of niet gevaccineerd willen worden. In Nederland is daarover weinig ophef. Té weinig ophef. Want in Nederland wordt het wetsvoorstel verkocht als een vorm van herwonnen vrijheid en niet voor wat het is: een vorm van medische apartheid. Je wordt niet gedwongen, maar wel met grote sociale en publieke druk aangespoord om je te (blijven) testen en te laten vaccineren. Dat laatste is ook gewoon het verstandigste om te doen maar ten eerste bepaalt Tering Trage Hugo het tempo (samen met een EU die onze vaccins aan andere landen verkoopt) en ten tweede moet jezelf laten vaccineren *altijd* een vrije keuze zijn, die in een vrij land niet gekoppeld zou mogen worden aan het recht op kroegbezoek.

Voor wie nog wel eens buiten komt - en dat zijn steeds meer mensen - is al weken, zo niet maandenlang te zien dat de ochtend- en avondspitsen drukker worden met mensen die naar hun werk gaan, dat de straten en de winkels voller zijn geworden, dat mondkapjes steeds vaker optioneel worden gebruikt en dat woonkamers zich in het passeren steeds vaker met meer mensen lijken te hebben gevuld dan de regels voorschrijven. Wie daar de cijfers bij pakt, ziet al net zo lang stabiliteit. Blauwe lijntje beetje omhoog, blauwe lijntje beetje omlaag, R onder de 0 en een Britse variant die meer over Brexit ging dan over IC-bedden. Corona verdwijnt niet (het zal misschien wel nooit verdwijnen), maar lijkt duidelijk ook niet meer zo hard "op te lieren" (zoals Rutte altijd zegt) als een jaar geleden. Wat zegt dat, die combinatie van méér sociaal en professioneel verkeer zonder exponentiële explosies van virusgevallen?

Dat is lastig te zeggen want we zien en horen alleen maar (demissionaire) politici en hun Jaap of Diederik roepen dat we moeten volhouden. Elk tegengeluid, of het nou koffieleuten op het Museumplein of Herstel NL-hotemetoten zijn, wordt weggewaterkanonneerd of kapotgedeugd. De vraag is dus toch een beetje of we die vraag nog wel mogen stellen, wat die combinatie van méér sociaal en professioneel verkeer zonder exponentiële explosies van virusgevallen zegt. En dan mag je dus NIET raar opkijken dat men enerzijds kanalen zoals Black Box, hierboven, gaat opzoeken & aanzetten en anderzijds een groeiende behoefte aan burgerlijke ongehoorzaamheid voelt aanzwellen. Want in die pandemie waar we zogenaamd samen in zitten, krijgen maar héél weinig mensen de ruimte om hun gedachten te uiten en hun eigen verantwoordelijkheid te grijpen. Er is voorshands voldoende reden om je grote zorgen te maken.

Eeuwig vasthouden aan de avondklok...

...en angst om de stekker in de samenleving te steken