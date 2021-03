Omdat ik het gevoel van Gorman toch niet kan bevatten hoef ik het ook niet te lezen. Op afstand denk ik dat Gorman vooral bezig is met het winnen van een vorige oorlog, daarbij de geschiedenis herschrijvend. Als ik kijk naar wat er, sinds er geschreven wordt, voor geweld is uitgestort over de gewone Europeanen denk ik dat de Afrikanen het een stuk makkelijker hebben gehad. Maar een oorlog doet pijn, vooral als je hem verliest. Ik had het idee dat we in Europa ondertussen zover waren dat we vooral naar de toekomst keken, van mijn ouders leerde ik dat je de Duitsers van nu de tweede wereldoorlog niet kan verwijten (wellicht omdat ze het huis verhuurden in de zomer aan Duitsers voor een extra centje) en in de gang hing een tegeltje met Martin luther King en 2 kennedy's. Maar nu blijk ik toch fout, vanwege mij huidskleur die wit blijkt te zijn. Hoe je jezelf identificeert is aan jezelf, behalve als blanke hetero. Op allerlei fronten zie ik hoe gepoogd wordt om de geschiedenis te herschrijven met het doel de toekomst te maken. En dat is gevaarlijk, leert de geschiedenis. Miljoenen slachtoffers hebben de maakbare samenlevingen van o.a. USSR, China en Cambodja gekost. Al jaren proberen we de gekleurde medemens binnenboord te krijgen, maar omdat het nog steeds niet gelukt is probeert men nu de blanke uit de boot te duwen om plaats te maken. Dan is de boot dus niet groot genoeg.