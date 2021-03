Ok ik heb het gedicht van Marieke gelezen. Hierbij een recensie:

Het is beter dan The Hill We Climb, want laten we wel wezen, dat is gewoon een prutsgedicht op VMBO niveau als ze zulk een opleiding hebben in de VS. The Hill We Climb is verstoken van alle taalrijkdom en van rijkdom in termen van het formuleren van inzichten in gedachten. Het is gewoon een jankgedicht en de enige reden dat we er ooit van gehoord hebben is de huidskleur van de persoon die het bedacht en voorgedragen heeft. Jostibandverheerlijking maar dan op kleur ipv dna-foutje.

Eerlijk is eerlijk: Marieke is technisch te vaardig voor het vertalen van dit soort omhooggevallen gepruts.

Dat gezegd: over het gedicht van vandaag. tja. Marieke neemt wel veilig stelling onder de warme vleugels van de Volkskrant. Het is geen j'accuse maar een soort navelstaarderig "ik steek mijn vinger op, mag ik ook alstublieft wat zeggen" en daarmee doet ze zichzelf maar vooral ook haar werk te kort. Ze is een bokser in de ring die netjes vraagt 'mag ik u alstublieft even op de biceps raken met mijn uitgestoken vingertje, dank u... oh sorry, deed het pijn?". Ze gaat zeg maar kwijnend en gentle into that good night, als een vogeltje dat met een gebroken vleugeltje aan de deur komt piepen om een slokje water.

Mariekes overlevingsstrategie is om binnen de beweegruimte die haar van hogerhand is toegekend netjes de rondjes te lopen en evt een beetje aan het prikkeldraad te duwen maar tegelijk bang zijn dat het dan schrikdraad blijkt. En het gras alhier is zo groen en ach, ik doe dingen beetje bij beetje op mijn manier. Het bloed, de woede, de wraak, de sinistere kant des mens spat er niet van af, zeg maar.

Het werk van Marieke is een glimmende paspop die niet poept, boert, drinkt maar wel aangekleed wordt met leuke motiefjes en kleurtjes, liefst met wat zorgvuldig aangebrachte scheuren, vlekken en symbolen.

Ik denk dat Marieke beter kan maar dat ze een literaire schop onder de kont nodig heeft.