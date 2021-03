: Kijk eens aan! Dat is nu echt heel mooi! Nu moet rechts op den duur alleen nog even inzien dat de overgrote meerderheid van wetenschappers wel denkt dat de CO2 productie door mensen en het methaan dat daardoor uit de bodem vrijkomt een grote invloed op het klimaat heeft. En dat daarom conferenties van de belangrijkste staten in Parijs hebben afgesproken er iets aan te doen.

Roze_bril_drager | 09-03-21 | 13:58:

hebben gelijk:

"En daarnaast [is rechts] van mening dat het zelfs als je het klimaat zou kunnen aanpassen het vele malen duurder is dan je aanpassen aan het veranderende klimaat." en

"Klaver met zijn windmolens, die staan stil bij storm dus zullen we toch aan de kernenergie moeten."

Wat we eraan moeten doen is inderdaad een tweede, maar niemand twijfelt eraan dat we, voor zover mogelijk, moeten stoppen met het op grote schaal CO2 in de atmosfeer te spuien anders is het dweilen met de kraan open.

Er zijn zelfs al voorspellingen dat 3 biljoen tropenbewoners elders moeten gaan wonen als het zo doorgaat:

www.nytimes.com/2021/03/08/climate/cl...

en dat is wat meer dan de 500 per week van Bente Becker.