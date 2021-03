Ayaan Hirsi Ali zat in een WNL-programma met een opgenomen interview waarin Rick Nieman zich afvroeg of “Prooi” niet een beetje een te onaardige titel is. Of ze het welbekende filmpje Femme de la Rue zelf ook herkent. Alsof er tussen dat filmpje uit 2012 (!) en 2021 geen actuelere voorbeelden van endemische vrouwenhaat door specifieke importvolkeren te vinden. En hoe zat dat, wil Nieman ook nog weten, toen een mede-asielzoeker zei dat ze niet mocht fietsen? IN NEDERLAND!? Maar mevrouw Ayaan, dat heeft toch allemaal niet per se iets met de islam te maken? Of het nou geacteerde onnozelheid is, angst om islamkritiek te leveren of oprechte onwetendheid weten we niet (en welke van de drie erger is ook niet), maar Ayaan zal nog een heleboel boeken moeten schrijven en in Nederland zullen nog heel veel Lale Güls moeten opstaan om de hardhouten poorten van de politieke correctheid over die levensgevaarlijke ideologie plat te branden. Yoeri Albrecht was de enige die nog een beetje compensatie-sarcasme liet horen (“Zijn moordenaar gebruikte Theo als postadres voor een brief aan Ayaan”), maar gelukkig zit Wopke Hoekstra er ook om in 30 seconden alles weer tot de gepaste polderpolicor plat te slaan door te zeggen dat ja, er zijn wel voorbeelden problemen maar [totale stilte over aanpak & oplossingen]. We hebben de tv weer uitgezet en turen over de reling naar de toekomst, wachtend op die wal die het dolende schip uiteindelijk zal keren.

