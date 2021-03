Een jaar geleden stierf de eerste Nederlander aan corona. Tijd om de balans op te maken. Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis meldde dat 68 patiënten complicaties kregen door uitgestelde zorg, waardoor er zeven overleden. Aangezien deze streekziekenhuizen maar een paar procent van de tienduizenden Nederlandse ziekenhuisbedden beheren, echt het topje van de ijsberg.

Het percentage positieve testen was maart, april & mei 2020 en half september tot nu hoger dan 5%. Pieken van 29% eind mei en 21% op 24 oktober. Een veelvoud van de WHO & Johns Hopkins maximale 5% en slechts 36% laat zich testen na klachten. We blijven blind gokken. Het percentage positieve testen daalt nu een beetje omdat er in een maand anderhalf keer zoveel getest wordt.

Met de meest draconische maatregelen is wereldwijd influenza zo goed als tot stilstand gebracht. De eerste twee Sars2-varianten stierven al bijna uit. Alleen nieuwe soorten die beter zijn aangepast, zullen floreren (Charles Darwin, 1859). Dat Britse, Zuid-Afrikaanse of andere snel opkomende varianten besmettelijker zijn, is een fundamenteel gegeven, anders veroverden ze de markt niet.

Aangezien er in arme landen later, minder of niet gevaccineerd wordt, zijn miljarden mogelijke gastheren bezig nog ernstiger e varianten te kweken. Onbewust, maar niet minder effectief. Dat kwartje is bij de Europese Commissie nog niet gevallen. Met exportverboden komen we er niet, hamsteren is zinloos, pure uitstel van executie, investeren en produceren is de enige weg.

Na een jaar komt het RIVM op het idee om een tweede keer per week een reproductiegetal uit te rekenen. Nu ook nieuwe gegevens op vrijdag, ten behoeve van het Catshuisoverleg op zondag. Nu pas communiceren we per coronavariant. We leven in 2021, er zijn computers. Sigrid Kaag communiceerde dat alle seinen op groen staan, nou de kaart is nog donkerrood, de kroeg is dicht.

De scholen zijn geopend. Waar de tieners op 2 januari 10,5% van de positieve testen voor hun rekening namen, is dat nu al 15,1% Binnen de regio Zuid zijn de scholen pas twee weken open, in Midden & Noord pas een week. Ondanks alle maatregelen gaat dit extreem hard. Het duurt even voordat deze tieners ook hun huiselijke omgeving en bijbaantjes meenemen.

De hulp aan ondernemers kent een zwaar symbolisch karakter. Een deel van het brutoloon wordt vergoed. Waarvan de pensioenen of andere werkgeverslasten, de huur of gas, water & licht van betaald mogen worden, blijft duister. De 381 miljoen aan uitgekeerde TVL of half miljard in de vierde tranche NOW steun staat niet in verhouding tot de tientallen miljarden schade.

Er is niet gekozen voor een lockdown die met reproductiecijfers ver onder de 1 daadwerkelijk corona uit het straatbeeld houdt. Er is ook niet gekozen voor een snelle route naar groepsimmuniteit. Het politieke compromis was pappen & nathouden, alles laten doorsudderen. Zo veel mogelijk open op de korte termijn, wat de periode van crisismanagement maximeerde.

Zoiets doe je alleen als je een goede crisis nodig hebt, of binnen een dilemma geen keuze maakt, vastklampt aan het midden en verzuipt in de polder. Nederland kende een harde norm wat een gewonnen levensjaar mag kosten: € 80.000 per QALY (Quality Adjusted Live Year). Wie je het ook vraagt, deze set maatregelen zijn duurder en leveren minder op.

Ik pleit niet voor veel meer maatregelen of veel minder maatregelen. Ik weet wel dat beide alternatieven korter zouden duren. Met een R ver beneden de 1 hadden we de ziekte minder gehad en zagen we langere perioden van vrijheden zoals in Azië en Australië, met een R ver boven de 1 hadden we inmiddels groepsimmuniteit zoals in de sloppenwijken van Mumbai.

Het is tijd dit beleid samen te evalueren. Oud-ombudsman Alex Brenninkmeijer zag een falend systeem in het kinderopvangdossier. Dat leidde tot een aangifte tegen bewindspersonen. De procureur van de Hoge Raad adviseert geen vervolging: De oorzaak zit in wettelijke tekortkomingen, het meeste bewijs komt uit de parlementaire ondervraging en dat deel mag niet worden gebruikt.

Ondanks dat we het kinderopvangdossier nu al jaren bespreken, er door het kabinet en kamer is opgeroepen zo transparant mogelijk te zijn, een onderzoek leidde tot de conclusie ongekend onrecht en het kabinet aftrad, bleken er deze week weer jaren aan extra dossiers achtergehouden. Dat maakt alle debatten en al het verkiezingsgeweld slechts een dun behangetje over de lijken in de kast.

Onze prins Teflon laat zich souffleren qua coronabeleid door een setje academici die vrij moeten kunnen spreken, en daarom het geheim van de raadkamer zijn toebedeeld. Zijn ministerie notuleert niets: alles mondeling. We gaan nooit weten waarop deze besluiten zijn genomen, terwijl een democratie drijft op een goed geïnformeerde kiezer. Een derde van de jongeren prikt hierdoorheen.

De discussies over principiële onderwerpen zoals wachttijd bij een abortus, of dat je aan iemands woordgebruik zijn schedel kan meten binnen de identiteitspolitiek zie ik als poging u af te leiden. U zit thuis, het terras is leeg, er is een avondklok. U heeft een jaar lang de meest elementaire vrijheden ingeleverd, een grote investering, sinds de zomer twee keer zoveel IC-patiënten als de eerste golf.

De guldenmiddenweg is de nagel aan uw doodskist.