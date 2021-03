Als we het dan toch over de zorg hebben.

Vorig jaar had ik het genoegen om met junior naar het ziekenhuis te gaan om zijn amandelen te laten knippen. Dat is tegenwoordig lopende bandwerk. De bedoeling was dat ik bij hem zou zijn bij het onder narcose brengen in de OK, en dat zijn moeder erbij zou zijn als ie wakker werd.

Op het moment dat ik uit de OK kwam en zijn moeder wou appen dat ze kon komen was junior al klaar. Ik moest hem opvangen.

Mij werd in de opvangkamer een stoel toegewezen en kreeg meteen een gillende junior in mijn armen gelegd.

Het bloedt gutste nog uit zijn mond en ik wist even niet wat ik er mee aan moest. Ik zeg 'wat moet ik hiermee?' Waarop zuster zei 'Ja, dat gaat vanzelf over.'

Ik ben er gruwelijk kwaad over geweest.

Ik ben niet opgeleid tot trauma-arts.

Ik hoef mijn kind niet te zien terwijl het bloed uit zijn keel spuit.

Is het Godverdomme teveel gevraagd aan het medisch personeel, dat zij hem nog even vijf minuutjes langer bij zich hadden gehouden totdat dat enorme bloeden was afgelopen?

Dit vond ik een enorm vervelende ervaring.

Dus: ben ik een miet of niet?

(Groetjes aan MST Enschede)