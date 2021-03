In theorie is er geen enkel verschil tussen "wit" of "blank", etymologisch gezien kan het allebei. In het Engels is het wel "white", en daar is ook niks mis mee. Het is vooral toeval dat wij al eeuwen "blank" zeggen, zo gaat dat nou eenmaal met natuurlijke talen.

In theorie dezelfde betekenis dus. Maar in praktijk mogen we natuurlijk nooit toegeven aan de Pol Pot lobby. Want waarom zouden we een al eeuwen gebruikt woord nu ineens moeten afschaffen? Waarom werd Jordan Peterson vervolgd en aangevallen omdat hij weigerde woorden te gebruiken die niet bestaan? Wat zit daar achter?

Welnu, dat is puur "newspeak", zoals treffend beschreven in George Orwells boek "1984". nl.wikipedia.org/wiki/Newspeak

In "1984" wordt de Engelse taal sterk ingeperkt; De overheid laat woorden verdwijnen, bedenkt nieuwe, en bestaande woorden krijgen regelmatig een nieuwe betekenis. Deels om verwarring te zaaien; deels om afwijkende meningen te bemoeilijken; deels ook om hersenspoeling te vergemakkelijken. Opmerkelijk detail is dat de term "hersenspoeling" nog niet bestond toen Orwell 1984 schreef; maar hij had dit van nabij meegemaakt toen hij tegen Franco vocht. Orwell was zeer links maatschappelijk betrokken, maar hij volgde ook de gebeurtenissen onder Hitler en Stalin op de voet. Die terreur inspireerde hem tot zijn beschrijving van "IngSoc" (English Socialism). Orwell beschrijft ook het presenteren van openlijke tegenstrijdigheden als waarheden; "war is peace", "freedom is slavery".

Een waarschuwing die zijn tijd dus ver vooruit was. Maar beangstigend herkenbaar, want inmiddels zien we een door de overheid zwaar gesubsidieerde Woke scene;

- bestaande woorden verbieden (blank, neger, moorkop, kenau, etc);

- nieuwe woorden bedenken (xi, xim, cis-gender, mensen-van-kleur, etc);

- betekenissen van woorden veranderen ("gastarbeider" is niet te gast en hoeft niet te werken, "vluchteling" hoeft niet op de vlucht te zijn, socialist Hitler is "rechts" en de conservatieve islam is "links", etc);

- openlijke tegenstrijdigheden als waarheden presenteren (positieve discriminatie bestrijdt discriminatie, raciaal geweld is antiracisme, alle bossen ter wereld snel versnipperen is klimaatbeleid, etc).

Naast ontelbare voorbeelden die door hun achterlijkheid soms wel grappig aandoen, is er natuurlijk ook een ernstiger component. Newspeak is bedoeld om verwarring te zaaien, en om mensen te hersenspoelen. De bedoelingen daarachter zijn gevaarlijk.

Terwijl er afgelopen decennia allerlei non-discussies woedden over de vraag of we iemand immigrant, allochtoon, bi-cultureel, kansenparel of whatever moesten noemen, bleef onbesproken dat immigratie vele honderden miljarden heeft gekost. Om over alle criminaliteit, geweld, extremisme en het afschaffen van onze cultuur nog maar te zwijgen.

Die tactiek bleek te werken, dus het zal alleen maar erger worden.

Terwijl het niet-bestaande non-issue "institutioneel racisme" dag in dag uit voorpaginanieuws is, wordt een iets radicalere variant van Hitlers rassenleer op scholen, universiteiten, Staatsmedia en overheidsinstanties gepredikt; Critical Race Theory. Net als jew privilege draait ook white privilege om een erfzonde, waar iedereen met een bepaalde afkomst of huidskleur voor moet worden gestraft. Al ben je gehandicapt, straatarm en slaap je onder een brug; als "witte" heb je meer privileges dan subsidie-miljonair Akwasi, die een "slachtoffer" is van z̶i̶j̶n̶ ̶i̶n̶ ̶s̶l̶a̶v̶e̶n̶ ̶h̶a̶n̶d̶e̶l̶e̶n̶d̶e̶ ̶v̶o̶o̶r̶o̶u̶d̶e̶r̶s̶ Nederland en de Nederlanders.

Tja. Als je die laatste zin hardop leest klinkt snap je direct waarom links aan Newspeak doet. Vanuit slavenstaatje Qatar worden we "onderwezen" in witte schuld, door moslima Layla F. Saad; die een pedofiele oorlogsmisdadiger als profeet ziet.

Maar zij deugt, en wij niet.

Zulke totale achterlijkheid kan inderdaad echt alleen maar verkocht worden door de discussie te verplaatsen naar non-issues zoals wit/blank, odekoeken en egerzoenen.