exact dit. Alsof die mensen in de 1900-1930 het zo lekker hadden in de fabrieken. Het is dat je wat fabrieksdirecteuren had die op een gegeven moment hun geld in volksparken stak om hun medewerkers een vorm van ontspanning te gunnen. Overigens ook gedeeltelijk ingestoken door de gedachte: dan blijven ze gezond en worden ze productiever. We komen uit barre, barre tijden. We hebben het beter dan ooit. Maar ja, het is wel hard werken. Als je heel treurig wil doen, kun je ook een boom opzetten over de hoeveelheden druk die mensen moeten handelen op scholen, ziekenhuizen etc. Mentale slavenarbeid? Anyway, die ontwikkeling gaat snel. Tuurlijk is slavenhandel niet mooi en daarom is het ook afgeschaft, maar laten we in godsnaam musea gebruiken voor cultureel erfgoed, om onze geschiedenis te vieren en laten we ook vooral de ogen vooruit richten in plaats van ons huidige mensbeeld te botvieren op dat van toen. Jezus man.

Trouwens, heeft er al iemand gevraagd aan de 'slaven' hoe erg ze dat vonden? Want ik was in Brazilie in een oude NL kolonie en daar werden de nederlanders gewoon nog altijd half vereerd. Volgens mij werd 'Nassau' daar om de haverklap gebruikt als naam voor winkel, rijschool, straat of school. Dus beetje perspectief joh.