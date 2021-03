"Hoe krijgen we die 400 miljard terug?"

Nooit dus.

Overigens, even terugkomend op het item van gisteren over het rapport van Jan vd Beek ea. Iedereen dacht - ikzelf incluis - dat het wel genegeerd en doodgezwegen zou worden, maar credit where credit's due: de Volkskrant wijdt er vandaag heel pagina 4 aan. Geschreven door Yvonne Hofs - één van de betere economie journalisten - kon je toch wel weer de voorspelbare reacties van een paar (want de meesten aan wie het gevraagd werd reageerden niet) lieden lezen:

"Van Ojik vindt dat het migratievraagstuk niet vanuit economisch perspectief bekeken moet worden. 'Een nutteloos onderzoek: dit is in de eerste plaats een morele kwestie."

"Migratiedeskundige Leo Lucassen, vaak geciteerd door voorstanders van een ruimhartig immigratiebeleid, verwijst naar een eigen artikel uit 2016. Daarin erkent hij dat immigranten de samenleving per saldo geld kosten. Lucassen vindt daarom dat de overheid zich meer moet inspannen voor snelle integratie."

Voorspelbaar, inderdaad. Of die derdewereldlanders hier nou gemiddeld 17 miljard euro per jaar netto kosten, of in de komende 20 jaar meer dan 40 miljard per jaar gaan kosten, voor GL is het allemaal peanuts en irrelevant, het belangrijkste is dat we blijven deugen. En Leo wist het allang natuurlijk, van die kosten, en vindt slechts dat de 'integratie' wat sneller moet. Ja, dat is echt al ca 40 jaar een groot succes, die integratie.

Nou ja.......