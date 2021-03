In de King of the Oneliner college tour:-vertaling van klassieke rocksongs in het nieuw-Nederlands- bespreken we vandaag het klassiekertje: Stairway to Heaven van het hobby-bandje Led Zeppelin, vooral bekend van de strakke broeken/blonde manen van Robert Plant en de dubbelloops notenkraker van Jimmy Page en drumkanon John Bonham.

De song gaat volgens mij over het zoeken naar Verlichting. In één vorm door de dame die op zoek is naar haar dealer, the piper, die het zoemen in haar hoofd kan oplossen door één klein pakketje heroïne. Zij kan nog steeds proberen een andere keuze te maken, maar terugval is ook dan nog mogelijk.

Ook kan de zoekende dame gezien worden als een metafoor voor de moderne mens, die met één woord op al zijn wensen bediend kan worden en steeds meer en meer wil kopen om gelukkig te zijn, ook gelokt door reclame.

Maar uiteindelijk is daar toch de dood, een metamorfose van mens naar geestelijk wezen, wat hij altijd al was.

En uiteindelijk besef je op het laatst dat het allemaal een rookgordijn was, en de geesten van je voorgangers lachen je hartelijk uit.

Aan de andere kant gaat het over het proberen te ontsnappen aan de wetenschappelijke, verstandelijk sfeer in het Westen, en verlangt de zanger naar de vrijheid van geestelijke verlichting, een meer mystieke kijk op het leven, verlichting, geestelijke vrijheid, die vooral te zien is in Oosterse filosofie, zoals boeddhisme.

Je moet innerlijk rustig zijn en je niet laten meevoeren door begeerte of emoties:

-To be a rock and not to roll-

-------------------------------------------------

WEG NAAR DE HEMEL

er was een dame die dacht dat alles wat blinkt goud is

en ze koopt zich een weg naar de hemel

en daar aangekomen, en alle winkels zijn dicht

met één woord kan ze krijgen waarvoor ze kwam

ooh, ooh, en ze koopt zich een weg naar de hemel

er is een teken aan de wand, maar ze twijfelt nog

want je weet, soms heeft een woord twee betekenissen

in een boom bij de beek, zing de zangvogel

soms hebben we alles helemaal verkeerd

ooh, en het doet me denken

ooh, en het doet me denken

ik begin langzaam te beseffen wanneer ik naar het westen kijk

en mijn ziel popelt om zich los te maken

dat mijn gedachten waren als rook door de bomen

ik hoorde stemmen van onzichtbare toekijkers

ooh, en het doet me denken

ooh, en het doet me serieus denken

en men zegt dat als we allen de waarheid zien

dat de panfluiter ons dan tot rede brengt

en een nieuwe dag breekt aan voor de volhouders

en de wouden zullen klinken van gelach

als je geritsel hoort in je heg, schrik niet

het is slechts een voorjaarsschoonmaak voor de Mei Queen

ja, er zijn twee kanten die je op kan gaan, maar uiteindelijk

kun je altijd van route nog veranderen

het zoemt in je hoofd en het houdt niet op, mocht je dat niet weten

de panfluit roept je naar zich toe

lieve dame, hoor je de wind blazen? en wist je

dat de wind jouw weg naar de hemel fluistert?

en terwijl we het pad aflopen

onze schaduw al langer dan ons leven

zien we een welbekende dame

ze straalt wit licht en laat ons zien

hoe alles nog steeds verandert in goud

en als je heel goed luistert

hoor je eindelijk het lied in je hart

wanneer alles één is, en één is alles

om een rots te zijn, door niets bewogen

en zij koopt zich een weg naar de hemel