Vrouw in de straat heeft 2 kindjes van 3, een uit haar eigen vorige relatie en een uit vorige relatie van haar man. Dat laatste kind heeft in zijn korte leven veel meegemaakt doordat de D66 rechter de kinderen aan de al bewezen geesteszieke moeder toewees “want bij moeder is het altijd beter” pas toen moeder werd opgenomen in een psychiatrische inrichting mocht het kind bij hem komen wonen. Maar was toen al 2,5 jaar. Maar het verschil in ontwikkeling, gedrag en overall gezondheid tussen die peuters is echt shocking.

Zelfde zie ik nu bij een collega, zelfs kinderopvang merkt grote verschillen als het kind bij papa of mama is geweest. Bij mama huilerig, agressief en onhandelbaar, bij papa (bij d66gratie 2 dagen per week van 8-17) gewoon een ondeugende peuter. Al tig rapporten door kinderpsychologen en jeugdzorg dat het bij mama giftig is voor de kinderen. Maar ho maar dat een rechter luistert.