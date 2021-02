Ik begrijp niet dat de VVD nog steeds de grootste partij is als je de peilingen moet geloven. Blijkbaar maakt het de algemene Nederlander niks uit dat 10 jaar Rutte Nederland heeft gemaakt tot wat voor achterlijk land dit nu geworden is. Het gelieg, het gedraai, etc etc etc. Of dit is een MSM truc om ons als volk te doen laten geloven dat de VVD de grootste was, blijft en is. Een peiling is geen goede graadmeter, omdat er maar een paar duizend mensen wordt gevraagd. Wellicht allemaal VVD’ers, Groenlinksers en dat soort lui. Wij die rechts denken worden bij voorbaat al uitgesloten, omdat men niet geïnteresseerd is ons geluid. Ik hoop dat het kabinet en de VVD in het bijzonder zwaar wordt afgestraft op 17 maart a.s.