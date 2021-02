Oké, een vermeende gebeurtenis uit 2016. Bovendien afkomstig van slechts één niet-onbetrouwbare maar wel volstrekt onverifieerbare bron. Maar we gaan er toch even uit citeren. In een nieuw boek Ticking Clock: Behind the Scenes at 60 Minutes van 60 Minutes-producent Ira Rosen (m) claimt de auteur dat Ghislaine persoonlijk heeft geïmpliceerd dat er van zowel Bill Clinton als Donald Trump compromitterende videobanden zijn, maar dat ze alleen niet weet waar Jeff ze begraven heeft. Nadat Rosen haar om de tapes vraagt ontkent ze het bestaan van de tapes niet, en antwoordt NAAR VERLUIDT: "I don't know where they are." Ach, we weten eigenlijk niet of we Rosen nou kunnen geloven nadat hij claimt dat Ghislaine hem wilde neuqen. Zo'n mooie jongen is het ook weer niet!

"I don't know where they are"

Zou het?