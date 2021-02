Als ik het goed heb begrepen. Dan krijg je met een reproductiewaarde van tussen de 1,3 en 1,7 inderdaad (zonder maatregelen) wel heel snel een paar honderdduizend besmette mensen per dag. Je begint de dag met 3.500 besmette mensen en na drie weken zit je al op 140.000 enzovoort.

Dus je kan jezelf of al die (wetende of onwetende) 'survival of the fittest' amateur virologen geen gelijk hebben...

Natuurlijk de maatschappij stort in vrijwel direct nadat het zorgsysteem stuk gaat. De zieken liggen overal in kommer en kwel en de lijken liggen thuis en op straat te rotten. Maar de woningnood is dan wel opgelost, ik noem maar wat. Overbevolking opgelost. Vergrijzing opgelost. Natuurlijk je moet met wat gezond is gebleven het hele land / continent weer opbouwen maar dat is dan minder zwaar natuurlijk dan gewoon thuisblijven, mondkapje dragen - oh wacht je moet weer wel een mondkapje dragen met al die rottende lijken overal - maar goed. Dat is natuurlijk wel een "Great Reset" en een mooie kans voor de overlevenden van de corona-apocalypse om "Build back better" te doen.

Maar ja dat is dan op basis van een heel simpel model natuurlijk. In werkelijkheid gaan mensen hun gedrag natuurlijk heel snel aanpassen zodra ze direct geconfronteerd worden met een besmettelijke ziekte dus in werkelijkheid krijg je dan een vrijwillige lockdown/avondklok en totale hysterie maar dan met wat meer hele zieke mensen en meer doden. En een volledig ontwrichte maatschappij dus.

Hoe dan ook de cijfers lijken me niet te kloppen omdat in geval A.) alles stuk gaat en in geval B.) ook en dat we dan alleen maar jaren na dato grofweg kunnen schatten hoeveel zijn dood gegaan ongeveer en hoeveel aan/met corona en hoeveel aan ander onderliggend lijden en hoeveel aan honger/geweld/zelfmoord e.d.