WEET JE WAT OOK AL DOOR HET IJS IS GEZAKT? Carnaval. Helemaal in het water gevallen en verzopen. Uitgegleden over De Maatregelen. Zelfs een beetje heidens heibel maken is ook al niet meer heilig. Normaal is de carnavalsmaandag echt zo'n dag waarop alleen de dapperste die-hards de harde plastic unit nog omhoog krijgen, om het daarin klotsende gerstenat achterin de giechel te gieten. Dit jaar moeten we het doen met een (overigens uitstekend) Bavaria-spotje, de restjes van het weekend uit de eigen koelkast en zijn we verder bij gebrek aan nachtelijke Aziatische of Oosterse snacks teruggeworpen op de diepvriesvietnamees van de Albert Heijn, maar alléén als je niet als iemand uit Wie is de Mol verkleed bent en dan nóg leidt het tot scheve gezichten OF MAG JE DAT OOK AL NIET MEER ZEGGEN? Hier, carnavalsradio. En een biervermomming.

Kermis. Ook een soort carnaval

je mag ook niks meer

NOU WIJ VONDEN HET BEST GEINIG

Gevonden in de mailbox

Over carnavalskrakers gesproken. Hiddema laat weer van zich horen.