Mensen het valt nog mee, in het oorspronkelijke NX66 plan zou Kaag vanuit het Big Brother huis de plannen van X66 naar voren brengen.

Via het eerder opgenomen MAFS zou u dan meer te weten komen over de mens achter Sigrid.

Ze zou vanuit het Big Brother huis alleen eruit mogen om mee te doen aan Wie ben Ik (zit ze daar met bordjes van Arafat, Ghadaffi en zo voor zich, lachen).

Haar rol in crime desk was even lastig in te vullen, velen wilden haar bedanken voor alles wat ze voor hun doet. Maar dan enkel anoniem en op een niet te traceren locatie vanuit hun net nieuwe hotel in Casablanca.

Bij Op1, Jinek en M zou ze als vaste tafelgast, vanuit het Big Brother huis via een groot scherm als Big Brother meekijken. Humor met een realistische knipoog.

Zelfs voor Marble Mania zou ze zijn gevraagd.

Helaas is het anders gelopen en moeten het doen met enkel een speciale special over haar op de publieke (???) omroep, vier keer in de weel deelname aan de vele NPO opinie shows.

Als dan toch alle standbeelden weg moeten, kan er dan niet alvast één van Kaag in Amsterdam worden neergezet? Op de dam bijvoorbeeld. Bijkomend voordeel de gevoelstemperatuur is dan altijd 66 graden lager.